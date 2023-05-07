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"Все будет Украина!": Данилов заявил, что худшее для россии впереди

"Все будет Украина!": Данилов заявил, что худшее для россии впереди

Алексей Данилов

КИЕВ. 7 мая. УНН. Секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов, вероятно в ответ на слова российского диктатора владимира путина, предупредил рф о том, что худшее у них впереди, сообщает УНН.

Российский президент заявил, что распад Советского Союза в 1991 году был крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века.

Ответ Данилова

«Крупнейшая геополитическая катастрофа», о которой говорил путин, оказалась прогнозом, а не фактом. Катастрофа для россии происходит сейчас, и худшее впереди – поражение, распад, суд, контрибуции. Все будет Украина!», - написал Данилов в Twitter.

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Источник: УНН
Теги: Россия, война, Алексей Данилов

В тексте упоминаются

Данилов Алексей
Данилов Алексей
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