Буданов заявил, что у рф нет потенциала для очередного наступления где-либо в Украине

КИЕВ. 7 мая. УНН. Руководитель военной разведки МОУ Кирил Буданов в интервью Yahoo News высказал мнение, что россия не имеет никакого потенциала для проведения нового военного наступления в Украине, пишет УНН.

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«На сегодняшний день у россии нет ни военного, ни экономического, ни политического потенциала для создания очередной попытки серьезного наступления где-либо на территории Украины», — сказал Буданов.

Но, по словам руководителя ГУР, враг способен к оборонительным действиям.

«Он вполне способен вести серьезные оборонительные действия, и это как раз та проблема, с которой мы столкнемся», — сказал Буданов, имея в виду ожидаемое контрнаступление Украины.

Буданов отказался сообщить подробности о том, где и когда будет проходить контрнаступление. Но высказал уверенность, что оккупированный Крым «будет освобожден, потому что наша победа невозможна без освобождения Крыма».

Глава ГУР также добавил, что российские запасы ракет почти исчерпаны. «Они пытаются накопить определенные запасы и держать их наготове, чтобы попытаться сорвать наше наступление, но правда в том, что они почти свели свои запасы к нулю».