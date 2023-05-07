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Залужный встретился с Генеральным инспектором Бундесвера: о чем говорили

Залужный встретился с Генеральным инспектором Бундесвера: о чем говорили

КИЕВ. 7 мая. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный встретился с Генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Броером. Стороны обсудили ситуацию на передовой, а также военное усиление, передает УНН.

Цитата

“Был рад приветствовать на этой неделе в Украине с официальным визитом Генерального инспектора Бундесвера генерала Карстена Броера. Провели конструктивный разговор. Описал ситуацию, сложившуюся на фронте и рассказал о подготовке Сил безопасности и обороны к будущим действиям для освобождения нашей территории. Поблагодарил за уже предоставленную Германией военную помощь: зенитные ракетные комплексы IRIS-T, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard, танки Leopard и другое вооружение”, – написал Залужный в Telegram.

Детали

Залужный также выразил надежду, что в будущем все наши партнеры примут верное решение и Украина получит самолеты F-16.

Также генералы акцентировали на важности продолжать поддерживать Украину и в дальнейшем, а также договорились быть на связи и делать все возможное для усиления обороноспособности Украины.

Дополнение

Руководитель Минобороны Дании Троэлс Лунд Поульсен заявил, что танки Leopard 1, которые Дания и Германия пообещали передать ВСУ будут готовы к боевым действиям в Украине уже в начале июня.

Источник: УНН
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