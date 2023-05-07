Зеленский: говорим с партнерами об оружии, которое поможет нам сделать больше ради восстановления мира

КИЕВ. 7 мая. УНН. Украина говорит с партнерами об оружии, которое поможет сделать больше ради восстановления мира. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении, передает УНН.

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"Завершается эта неделя – очень плодотворная для Украины. И в эти дни мы активно готовимся к новым мероприятиям в мае и июне. Должны сделать это время не менее плодотворным как в поставках оружия для наших воинов, так и в решениях для Украины, в переговорах с нашими партнерами.

Подготовили важную для нашего общества законодательную инициативу. Продолжается подготовка санкционных решений против агрессора. Ждем международных встреч разного уровня в Киеве. Говорим с партнерами об оружии, которое поможет нам сделать больше ради восстановления мира", - отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что на этой неделе различные украинские партнеры отличились в помощи Украине.

"От Соединенных Штатов до Новой Зеландии, от Нидерландов и Бельгии до Хорватии. Страны Северной Европы – Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Исландия. Я благодарю за каждое решение партнеров в поддержку Украины!", - сказал Зеленский.

Также Владимир Зеленский отметил, что в ближайшее время Украина ожидает и от других партнеров существенной помощи для защиты страны и наказания оккупантов.

"Очень подробно прорабатываем и с другими нашими партнерами новые шаги в помощи Украине, ожидаем их в ближайшее время – именно то, что нужно для нашей силы на передовой, для защиты нашего неба, для правосудия против террористов и для быстрого восстановления мира для всей украинской земли.

О тех решениях, о которых можно будет говорить публично, обязательно сообщу", - подчеркнул Глава государства.

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