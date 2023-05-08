Перед глазами встают кадры Освенцима, когда смотришь на него: мать Михаила Саакашвили о состоянии ее сына

КИЕВ. 8 мая. УНН. Перед глазами возникают кадры Освенцима, когда смотришь на него. Об этом пишет грузинское Interpressnews со ссылкой на слова матери Михаила Саакашвили Гиули Аласании, передает УНН.

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"На мой взгляд, положение все хуже и хуже. Каждый его подъем - это трепет моего сердца, потому что он вот-вот упадет у меня на глазах, и это может повториться в любую минуту. Он очень слабый, какой-то скелет, перед глазами встают кадры Освенцима, когда смотришь на него", – заявила Аласания после своего визита к Михаилу Саакашвили в клинике "Вивамед".

Детали

По словам Аласании, она пока не знает, когда в Грузию все же приедут польские врачи, чтобы осмотреть Саакашвили.

"В то же время я не имею никакой информации о польских врачах. Я очень удивлена, потому что прошло три месяца и что здесь, в конце концов, такого, что невозможно уладить, я не знаю, не понимаю. Похоже, есть серьезные препятствия", - отметила Аласания.

Напомним

Саакашвили находится в больнице с прошлого года после того, как отказывался от еды в течение 50 дней в знак протеста против его задержания, которое, по мнению правозащитных групп, является политически мотивированным.

Группа американских врачей заявила, что Саакашвили страдает от серьезных неврологических, желудочно-кишечных и ортопедических заболеваний. Они заявили, что ухудшение его здоровья произошло вследствие "пыток" в тюрьме.

Американский токсиколог Дэвид Смит заявил в 2022 году, что тесты показали, что Саакашвили подвергся отравлению тяжелыми металлами, находясь под стражей.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Грузию в "медленном убийстве" Саакашвили и потребовал перевести его в украинскую или западную клинику.

Власти Грузии сообщяли, что позволят польским врачам осмотреть Саакашвили.