Зеленский собрал Ставку: говорили о защите от воздушных атак рф и поставках боеприпасов

КИЕВ. 8 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где участники обсудили, в частности, защиту от воздушных атак рф, состояние подготовки и комплектования личным составом и техникой новосозданных бригад и поставки боеприпасов, сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.

Детали

"Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского в понедельник состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего", - говорится в сообщении.

Участники, как указано, заслушали информацию о последствиях недавних воздушных атак со стороны российских войск и об их преодолении, обсудили возможности усиления защиты населения и объектов гражданской и критической инфраструктуры.

Также сообщается, что были заслушаны доклады об оперативной ситуации на фронте и планах оккупантов на ближайшее время. Командующие ОСУВ доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах ответственности оперативно-стратегических группировок войск «Хортица», «Таврия», «Одесса», «Север».

"Участники заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, а также состояние подготовки и комплектования личным составом и техникой вновь созданных бригад. Отдельно был заслушан доклад о поставках артиллерийских боеприпасов и ракет всех типов для нужд украинского войска в текущем году", - указали в ОП.

Напомним

В ночь на 8 мая противник атаковал Киевскую область ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131".

Враг применил 35 ударных беспилотников, которые атаковали с северного направления - аэродрома Сеща Брянской области, было уничтожено все 35 "Shahed-136/131".