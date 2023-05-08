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Глава Еврокомиссии едет в Киев на 9 мая

Глава Еврокомиссии едет в Киев на 9 мая

Урсула фон дер Ляйен

КИЕВ. 8 мая. УНН. В День Европы, 9 мая, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Киев, чтобы встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, подтвердив неизменную поддержку Украины со стороны ЕC, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии во время брифинга, пишет УНН.

Цитата

"Завтра президент фон дер Ляйен будет в Киеве, где встретится с Президентом Зеленским. Она подтвердит непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС в День Европы", - сообщили в Еврокомиссии.

Напомним

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который устанавливает 8 мая - Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, и подписал указ об установлении в Украине 9 мая Днем Европы.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, 9 мая, День Европы, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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