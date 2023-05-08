Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,26 -0,2340 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Меркурий все еще ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 мая
Меркурий все еще ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 мая
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7665

Еврокомиссия разослала странам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против рф

Еврокомиссия разослала странам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против рф

Эрик Мамер

КИЕВ. 8 мая. УНН. Европейская комиссия в конце прошлой недели направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против рф. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе, пишет УНН.

Цитата

"Я могу подтвердить, что предложение Еврокомиссии по 11-му пакету санкций было разослано государствам-членам, что произошло в пятницу", - сказал Мамер.

Детали

По его словам, в среду, 10 мая, ожидается "первое обсуждение" предложенного пакета санкций на заседании постпредов ЕС (Coreper).

"Ээтот пакет будет посвящен имплементации санкций, их эффективности и тому, как нам избежать уклонения от санкций. В пакете будет рассметриваться экспорт в россию,.. мы хотим убедиться, что россия не получает импорт из других стран", - отметил Мамер.

Дополнение

США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против россии. Пакеты будут реализовываться индивидуально, но координироваться. Ключевая цель - закрыть лазейки в существующих ограничениях и решить проблему обхода санкций в целом, сказали источники Bloomberg.

Как сообщал Bloomberg, ЕС рассматривает возможность ограничения транзита товаров через россию в рамках 11-го пакета санкций против РФ.

FT указывало, что ЕС впервые планирует ввести санкции против китайских компаний за поддержку военной машины рф.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.