Еврокомиссия разослала странам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против рф

КИЕВ. 8 мая. УНН. Европейская комиссия в конце прошлой недели направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против рф. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе, пишет УНН.

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"Я могу подтвердить, что предложение Еврокомиссии по 11-му пакету санкций было разослано государствам-членам, что произошло в пятницу", - сказал Мамер.

Детали

По его словам, в среду, 10 мая, ожидается "первое обсуждение" предложенного пакета санкций на заседании постпредов ЕС (Coreper).

"Ээтот пакет будет посвящен имплементации санкций, их эффективности и тому, как нам избежать уклонения от санкций. В пакете будет рассметриваться экспорт в россию,.. мы хотим убедиться, что россия не получает импорт из других стран", - отметил Мамер.

Дополнение

США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против россии. Пакеты будут реализовываться индивидуально, но координироваться. Ключевая цель - закрыть лазейки в существующих ограничениях и решить проблему обхода санкций в целом, сказали источники Bloomberg.

Как сообщал Bloomberg, ЕС рассматривает возможность ограничения транзита товаров через россию в рамках 11-го пакета санкций против РФ.

FT указывало, что ЕС впервые планирует ввести санкции против китайских компаний за поддержку военной машины рф.