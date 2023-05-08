Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,26 -0,2340 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
До осени нас ожидает большой пласт работы: Стефанишина объяснила заявление Шмыгаля о выполнении всех рекомендаций по вступлению в ЕС
До осени нас ожидает большой пласт работы: Стефанишина объяснила заявление Шмыгаля о выполнении всех рекомендаций по вступлению в ЕС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8085

Ситуация с безопасностью остается критической: посольство Италии не рекомендует своим гражданам поездки в Украину

Ситуация с безопасностью остается критической: посольство Италии не рекомендует своим гражданам поездки в Украину

КИЕВ. 8 мая. УНН. Посольство Италии в Украине заявило, что из-за вооруженных атак все поездки в Украину категорически не рекомендуются, передает УНН.

Цитата

«Вооруженные атаки на Киев и по всей территории Украины. Ситуация с безопасностью остается критической, с риском отключений электричества. Все поездки в Украину в любом качестве категорически не рекомендуются», - говориться в сообщении.

Дополнение

В небе над Украиной ночью уничтожили 35 из 35 вражеских ударных дронов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Италия, посольство
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.