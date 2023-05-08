Новости: Политика
8 мая 2023, 20:41 • Анна Мурашко • 8085
Ситуация с безопасностью остается критической: посольство Италии не рекомендует своим гражданам поездки в Украину
КИЕВ. 8 мая. УНН. Посольство Италии в Украине заявило, что из-за вооруженных атак все поездки в Украину категорически не рекомендуются, передает УНН.
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«Вооруженные атаки на Киев и по всей территории Украины. Ситуация с безопасностью остается критической, с риском отключений электричества. Все поездки в Украину в любом качестве категорически не рекомендуются», - говориться в сообщении.
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В небе над Украиной ночью уничтожили 35 из 35 вражеских ударных дронов.
Источник: УНН
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