9 мая: День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Эволюция праздника и отношение к нему украинцев

КИЕВ. 9 мая. УНН. Сегодня 9 мая украинцы отмечают День победы над нацизмом во второй мировой войне. Это тот самый День победы, который достался нам в наследство от советских времен. Название праздника было изменено и дополнено Верховной Радой в 2015 году в рамках принятия пакета законов о декоммунизации. И, скорее всего, именно 9 мая, мы отмечаем этот праздник в последний раз, пишет УНН.

Как изменилось отношение украинцев к 9 мая?

Показательны в этом отношении результаты недавнего соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). 9 мая как «День победы», который по своему содержанию и наполнению нам достался от советского союза, одним из наиболее важных праздников для себя считают лишь 13% украинцев. В 2010 году таких людей было 58%, в 2021 году – 30%.

В КМИС это объясняют тем, что в россии 9 мая с каждым годом приобретает все более агрессивное и милитаристское значение.

Собственно, после оккупации Крыма, поддержки сепаратистов на Донбассе, развязывания полномасштабной войны неудивительно, что большинство украинцев не хотят отождествлять себя с рф и сакральными для нее датами.

Интересно также сравнение опросов группы «Рейтинг» за разные годы. Если в апреле 2014 года большинство украинцев предпочитали День победы Дню памяти жертв Второй мировой войны (73% на 24%). Так, уже в апреле 2018 года количество сторонников Дня победы уменьшилось - 58% на 34%. А уже в апреле 2022 года 80% отдавали предпочтение Дню памяти жертв, и лишь 15% более важным считали День победы.

Поэтому логичным шагом было объединить День памяти и День победы над нацизмом и отмечать его именно 8 мая, как это делается в европейских странах. Вчера в своем обращении Зеленский сообщил, что подал в Верховную Раду соответствующий законопроект.

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Жертвы и потери Украины во Второй мировой войне

Собственно, в какой день Украина не отмечала бы День памяти и победы над нацизмом, важно помнить одно – украинский народ заплатил высокую цену за победу над гитлеровской Германией.

Уже много лет ученые расходятся по потерях Украины во Второй мировой войне. Если попытаться подытожить все озвученные данные, то получится, что человеческие потери составляют около 9 миллионов человек. Из них:

– более 5 миллионов гражданских;

– 3-4 миллиона военнослужащих.

За время войны в ряды советской армии было призвано около 7 миллионов украинцев. Половина из вернувшихся с фронта были инвалидами.

В Украине было полностью разрушено около 700 городов и 28 тысяч сел. Общий ущерб Украины по итогам Второй мировой войны оценивается в 45% от ущерба советского союза.

Около 250 тысяч этнических украинцев во время Второй мировой войны сражались в рядах вооруженных сил Польши, США, Канады и Франции.

Более 100 тысяч украинцев боролись за независимость в рядах Украинской повстанческой армии.