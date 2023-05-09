Зеленский заявил, что есть хорошие новости по боеприпасам

КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным по боеприпасам. Президент отметил, что есть хорошие новости по этому поводу. Об этом он сообщил в видеообращении, передает корреспондент УНН.

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"Провел совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности по боеприпасам. Есть хорошие новости по этому поводу. Разумеется, сейчас не время их обнародовать", - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего. В частности, были доклады по подготовке новых подразделений.

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