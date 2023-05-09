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Зеленский: разрабатывается фундаментально новая концепция безопасности для Украины

Зеленский: разрабатывается фундаментально новая концепция безопасности для Украины

КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, разрабатывается фундаментально новая концепция безопасности для Украины. Об этом он сообщил в видеообращении, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Еще одно совещание – по безопасности, которое провел, касается разработки фундаментальной новой концепции безопасности для Украины. Комплексно дадим ответы на все вопросы безопасности страны. На законодательном уровне, на уровне правительственных решений, в конкретных практических вопросах.

От защиты границы до новых условий безопасности для работы школ, от инфраструктурных основ безопасности экономики до реальной возможности гарантировать нашим людям такую защиту от террора, которую имеют наиболее передовые государства мира", - рассказал Зеленский.

Он пообещал, что все это будет представлено и реализовано.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего. В частности, доложили начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.

На основе их докладов будут предприниматься шаги, которые укрепят украинскую защиту. Также были доклады по подготовке новых подразделений.

Источник: УНН
Теги: Украина, безопасность, Владимир Зеленский
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