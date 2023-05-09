США во вторник выделят Украине долгосрочную помощь в сфере безопасности на 1,2 миллиарда долларов - AP

КИЕВ. 9 мая. УНН. США во вторник выделят Украине еще 1,2 миллиарда долларов на долгосрочную помощь в сфере безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Отмечается, что США предоставят Украине еще 1,2 миллиарда долларов долгосрочной военной помощи для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны, поскольку россия продолжает наносить удары по Украине беспилотниками и ракетами.

Ожидается, что пакет помощи будет объявлен во вторник, и деньги будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. В отличие от американского оборудования, оружия и боеприпасов, которые чаще отправляются в Украину со складов Пентагона, чтобы их можно было быстро доставить, эти деньги должны быть потрачены в течение ближайших месяцев или даже лет на обеспечение будущих потребностей безопасности Украины.

Инициатива помощи будет финансировать системы противовоздушной обороны HAWK, боеприпасы и беспилотники для противовоздушной обороны. Как сообщается, речь также пойдет об артиллерии, ракетах, помощи в получении спутниковых изображений и финансировании текущего технического обслуживания и запасных частей для различных систем.

Так, включая этот пакет, США в целом предоставили Украине почти 37 миллиардов долларов военной помощи с момента полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.

Напомним

Норвегия выделила 378 миллионов евро на поддержку Украины.