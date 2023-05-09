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Глава Еврокомиссии прибыла в Киев на День Европы

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев на День Европы

КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с анонсированным визитом, о чем сообщила сама в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Приятно вернуться в Киев. Где ценности, которые мы ценим, защищаются ежедневно. Поэтому это такое подходящее место для празднования Дня Европы", - отметила фон дер Ляйен.

"Я приветствую решение Президента (Владимира) Зеленского сделать 9 мая Днем Европы и здесь, в Украине", - отметила глава Еврокомиссии.

Напомним

Визит главы Еврокомиссии в Киев был анонсирован вчера, 8 мая. Правда, в пресс-службе ЕК каких-то особых деталей визита не раскрыли. Отметили лишь, что фон дер Ляйен во время встречи с Зеленским "подтвердит непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС в День Европы".

Символично, что визит состоится 9 мая, когда Украина вместе со всеми странами-членами ЕС впервые в этот день будет отмечать День Европы.

Это уже будет пятый визит Урсулы фон дер Ляйен в Украину с начала полномасштабного вторжения россии. Последний раз она приезжала в начале февраля.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, День Европы, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен
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