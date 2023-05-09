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Подоляк прокомментировал вражеский удар по Украине накануне парада к 9 мая в рф

Подоляк прокомментировал вражеский удар по Украине накануне парада к 9 мая в рф

Михаил Подоляк

КИЕВ. 9 мая. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter обстрел украинских городов крылатыми ракетами накануне "парада убийц" в рф в честь 9 мая. Он отметил, что атака врага пыталась "освободить" гражданских от жизни", передает УНН.

Цитата

"Ложь, парад и… путин с соучастниками и наблюдателями на трибунах лицемерия. Перед тем, как собраться на кремлевский "парад убийц", рф выпустила ночью по мирным украинским городам 25 крылатых ракет (15 из них по Киеву), злобно пытаясь "освободить" гражданских от жизни, свободы и собственного жилья", - написал советник.

Напомним

Сегодня, 9 мая, москву посетит пять иностранных лидеров, в том числе президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Источник: УНН
Теги: Россия, война, 9 мая, обстрелы, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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