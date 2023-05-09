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Фон дер Ляйен собирается поговорить с Зеленским о санкциях против рф: заявила о решимости закрыть лазейки

Фон дер Ляйен собирается поговорить с Зеленским о санкциях против рф: заявила о решимости закрыть лазейки

Урсула фон дер Ляйен

КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по приезду в Киев заявила о решимости в вопросе закрытия лазеек для обхода санкций ЕС против рф, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.

Цитата

«Мы продолжаем усиливать давление на россию. Это один из моментов, о которых я проинформирую Президента Зеленского. Сейчас основное внимание уделяется неукоснительному выполнению санкций и принятию мер против их обхода», - заявила фон дер Ляйен по прибытии в Киев.

«Мы полны решимости закрыть существующие лазейки. Никто в этом не сомневается», - продолжила фон дер Ляйен.

«Мое присутствие в Киеве 9 мая символично, но это также знак важного и очень конкретного факта: ЕС работает бок о бок с Украиной по многим вопросам», - подчеркнула она.

Напомним

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с анонсированным визитом.

Это уже будет пятый визит Урсулы фон дер Ляйен в Украину с начала полномасштабного вторжения россии. Последний раз она приезжала в начале февраля.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, Украина, война, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен
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