Украина "очень тщательно" готовится к контрнаступлению - Шмыгаль

КИЕВ. 9 мая. УНН. Украина "очень тщательно" готовится к контрнаступлению против российских захватчиков и начнет его тогда, когда "наступит подходящее время", отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Великобританию в пятницу, 5 мая. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Sky News.

Цитата

"Мы очень тщательно готовимся, потому что это очень важная операция, и мы понимаем, что должны продемонстрировать успех этой операции нашему обществу, нашим партнерам, всему миру и нашему врагу", - заявил Премьер.

Детали

Он отметил, что украинские военные готовятся к операции, получая соответствующее обучение, вооружение и боеприпасы.

"Мы начнем, когда наступит подходящее время, когда все будет абсолютно готово... Мы начнем контрнаступление немедленно, когда наше военно-политическое руководство примет решение", - сказал Шмыгаль.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с первой леди Еленой Зеленской 5 мая посетили украинских военных, которые проходят обучение в Великобритании, а именно на полигоне в Солсбери. Они ознакомились с ходом подготовки украинских военных.