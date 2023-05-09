Въезд россиян в страны Европы необходимо запретить - Ермак

КИЕВ. 9 мая. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак призвал запретить гражданам рф посещать страны Европы, чтобы каждый россиянин почувствовал цену войны, пишет УНН.

Цитата

"россиянам необходимо запретить посещать страны Европы. Санкции должны быть жесткими, чтобы каждый из них почувствовал на себе цену войны", - отметил руководитель Офиса Президента в Telegram.

Дополнение

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по приезду в Киев заявила о решительности в вопросе закрытия лазеек для обхода санкций ЕС против рф. По ее словам, сейчас основное внимание уделяется неукоснительному выполнению санкций и принятию мер против их обхода.

На сегодняшнюю ночную ракетную атаку россии отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк, отметив в Twitter, что "Европа и США вчера чествовали победу над тиранией. россия отмечает 9 мая новыми ракетами и беспилотниками, запущенными в сторону украинских городов и спящих мирных жителей".

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала в Twitter: "Облака расходятся. Новый день. Мы все еще здесь".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В украинском небе было уничтожено 23 крылатые ракеты