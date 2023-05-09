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Въезд россиян в страны Европы необходимо запретить - Ермак

Въезд россиян в страны Европы необходимо запретить - Ермак

Андрей Ермак

КИЕВ. 9 мая. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак призвал запретить гражданам рф посещать страны Европы, чтобы каждый россиянин почувствовал цену войны, пишет УНН.

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"россиянам необходимо запретить посещать страны Европы. Санкции должны быть жесткими, чтобы каждый из них почувствовал на себе цену войны", - отметил руководитель Офиса Президента в Telegram.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по приезду в Киев заявила о решительности в вопросе закрытия лазеек для обхода санкций ЕС против рф. По ее словам, сейчас основное внимание уделяется неукоснительному выполнению санкций и принятию мер против их обхода.

На сегодняшнюю ночную ракетную атаку россии отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк, отметив в Twitter, что "Европа и США вчера чествовали победу над тиранией. россия отмечает 9 мая новыми ракетами и беспилотниками, запущенными в сторону украинских городов и спящих мирных жителей". 

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала в Twitter: "Облака расходятся. Новый день. Мы все еще здесь".

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Источник: УНН
Теги: санкции, война, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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