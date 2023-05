Резников показал кадры с украинскими казаками на красной площади. Намекнул каким будет следующий парад в москве?

КИЕВ. 9 мая. УНН. Министр обороны Украины в своем Twitter показал кадры с украинскими казаками на красной площади в Москве. Правда, взяты они из клипа Майкла Джексона, пишет УНН.

Во фрагменте клипа на песню Black Or White Джексон в окружении казаков танцует на фоне декорации, в которой угадывается красная площадь и расположенный на ней собор Василия Блаженного.

Цитата

«Гений Майкла Джексона был не только в музыке… но и в прогнозе будущего. Украинские казаки на Красной площади в Москве. Однажды, однажды, однажды!», - подписал видео Резников.

The Genius of Michael Jackson was not only in music… but also in predicting the future.

Ukrainian Cossacks on the Red Square in moscow.

One day, one day!.. pic.twitter.com/IN6YqNnUPx