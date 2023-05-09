В рф заявили, что очередной раунд переговоров по зерновой сделке состоится 10-11 мая

КИЕВ. 9 мая. УНН. Очередная встреча в четырехстороннем формате по продлению зернового соглашения запланирована на 10-11 мая. Об этом заявил заместитель главы мид рф сергей вершинин, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

Переговоры между представителями Украины, Турции, рф и ООН, по его словам, в очередной раз состоятся в Стамбуле.

"У нас запланирована встреча высокого уровня в четырехстороннем формате в Стамбуле завтра и послезавтра", - сказал вершинин.

Напомним

Предыдущая встреча представителей четырех сторон состоялась 5 мая. Однако, достичь компромисса в продолжении Черноморской зерновой инициативы не удалось.

Тем временем

россия снова заблокировала работу "зернового коридора": не регистрирует суда и срывает инспекции, сообщили в Минразвития громад, территорий и инфраструктуры Украины. По состоянию на вчерашний день в территориальных водах Турции было заблокировано 90 кораблей.



