Данилов: "парад" бесславно умерших российских солдат - "единственный, который достоин принимать убийца украинских детей путин"

КИЕВ. 9 мая. УНН. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в своем Twitter кратко прокомментировал сегодняшний парад на красной площади в москве, пишет УНН.

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«Несколько часов могут шагать «парадом» на «красной площади» мертвые российские оккупанты, бесславно и без чести погибшие в Украине. Это единственный парад, который достоин принимать убийца украинских детей путин у своего чвк-войска, и единственная правда, которую должны знать россияне о своей стране», - написал Данилов.

Напомним

Министр обороны Резников намекнул, что во время следующего парада по красной площади будут шагать украинские воины.

Перед сегодняшним действом в москве в последний момент отменили воздушную часть парада.