Новости: Политика
9 мая 2023, 12:24 • Татьяна Юдина • 24240
Данилов: "парад" бесславно умерших российских солдат - "единственный, который достоин принимать убийца украинских детей путин"
Алексей Данилов
КИЕВ. 9 мая. УНН. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в своем Twitter кратко прокомментировал сегодняшний парад на красной площади в москве, пишет УНН.
Цитата
«Несколько часов могут шагать «парадом» на «красной площади» мертвые российские оккупанты, бесславно и без чести погибшие в Украине. Это единственный парад, который достоин принимать убийца украинских детей путин у своего чвк-войска, и единственная правда, которую должны знать россияне о своей стране», - написал Данилов.
Напомним
Министр обороны Резников намекнул, что во время следующего парада по красной площади будут шагать украинские воины.
Перед сегодняшним действом в москве в последний момент отменили воздушную часть парада.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram