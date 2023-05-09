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Кулеба призвал партнеров предоставить Украине F-16 на фоне массированной вражеской атаки 9 мая

Кулеба призвал партнеров предоставить Украине F-16 на фоне массированной вражеской атаки 9 мая

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 9 мая. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter в очередной раз призвал международных партнеров предоставить Украине истребители F-16 на фоне массированной российской атаки крылатыми ракетами в ночь на 9 мая, сообщает УНН.

Цитата

"Сегодня рано утром проснулся от громких взрывов: наша ПВО перехватывала российские ракеты. Я благодарю партнеров за предоставление систем ПВО. Я повторяю свой призыв увеличить их количество и предоставить F-16, которые будут работать вместе с наземными платформами, чтобы закрыть наше небо", - подчеркнул министр.

Напомним

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 9 мая российские оккупанты нанесли удар по территории Украины крылатыми ракетами морского и воздушного базирования. Было уничтожено 23 ракеты из 25.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец проинформировал, что в ночь на 9 мая захватчики атаковали Черкасскую область, предварительно, двумя ракетами, произошел незначительный пожар, есть повреждения.

В Киевской области обломки вражеской крылатой ракеты обнаружили в поле.

Источник: УНН
Теги: МИД, ракета, истребители, война, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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