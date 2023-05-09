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Украина рассчитывает, что в 11-м пакете будут санкции ЕС против атомной отрасли рф - Зеленский

Украина рассчитывает, что в 11-м пакете будут санкции ЕС против атомной отрасли рф - Зеленский

КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает, что в ближайшее время будет принят 11-й пакет санкций ЕС против россии, который будет включать ограничения в отношении российской атомной отрасли. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Сегодня коснулись вопросов санкций против рф. Мы рассчитываем на принятие в ближайшее время 11-го санкционного пакета, и его частью должны быть мощные санкции против атомной отрасли государства-террориста. Тогда сила этого пакета будет пропорциональна уровню угрозы», - сказал Зеленский.

Дополнение

Европейская комиссия в конце прошлой недели направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против рф.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, Украина, атомная энергетика, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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