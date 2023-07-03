Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,70 -0,3054 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 июля: кому необходимо отдохнуть, а кому – поработать
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 июля: кому необходимо отдохнуть, а кому – поработать
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
112905

Вскоре "Леопарды" покажут свою работу на линии фронта - Резников

Вскоре "Леопарды" покажут свою работу на линии фронта - Резников

КИЕВ. 3 июля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в своем Twitter, что десятки «Леопардов» прибыли в Украину и «в свое время» покажут себя на линии фронта, передает УНН.

Цитата

«Леопард - гордое и сильное животное. Он любит свободу, честную борьбу и вкусную еду. Десятки «Леопардов» приехали в Украину, чтобы показать, на что они способны. И придет их время!», - написал Резников

Также глава Минобороны поблагодарил Федерального министра обороны Германии Бориса Писториуса за предоставление военной помощи.

Дополнение

На фоне сообщений об уничтоженных танках Leopard 2 в Украине министр обороны Германии Борис Писториус 13 июня заявил о дальнейшей военной помощи Украине и увеличении поставок танков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина ожидает гарантий от НАТО после войны - Алексей Резников

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, танки, война, помощь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.