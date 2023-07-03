Вскоре "Леопарды" покажут свою работу на линии фронта - Резников

КИЕВ. 3 июля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в своем Twitter, что десятки «Леопардов» прибыли в Украину и «в свое время» покажут себя на линии фронта, передает УНН.

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«Леопард - гордое и сильное животное. Он любит свободу, честную борьбу и вкусную еду. Десятки «Леопардов» приехали в Украину, чтобы показать, на что они способны. И придет их время!», - написал Резников

Также глава Минобороны поблагодарил Федерального министра обороны Германии Бориса Писториуса за предоставление военной помощи.

Леопард - гордое и сильное животное. Он любит свободу, честную борьбу и хорошую еду.

Десятки Леопардов приехали в Украину, чтобы показать, на что они способны. И их время придет!

Спасибо министру Борису Писториусу @BMVg_Bundeswehr pic.twitter.com/dHEjxdmEKm — Алексей Резников (@oleksiireznikov) 2 июля 2023 года

Дополнение

На фоне сообщений об уничтоженных танках Leopard 2 в Украине министр обороны Германии Борис Писториус 13 июня заявил о дальнейшей военной помощи Украине и увеличении поставок танков.

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