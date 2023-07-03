Силы обороны уничтожили уже более 600 вражеских самолетов и вертолетов и более 1200 крылатых ракет

КИЕВ. 3 июля. УНН. Более 600 вражеских самолетов и вертолетов, более 1200 крылатых ракет и тысячи беспилотников уничтожили украинские силы противовоздушной обороны с начала полномасштабной войны. Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ Виталий Палагута в видео ко Дню зенитных ракетных войск ВС ВСУ, пишет УНН.

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"С начала полномасштабной войны уничтожено более 600 вражеских самолетов, вертолетов, более 1200 крылатых ракет, тысячи разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов", - сообщил в распространенном в понедельник видео начальник зенитных ракетных войск ВС ВСУ Виталий Палагута.

На видеоролике показана работа расчетов ЗРК "С-300", "Бук-М1", NASAMS, IRIS-T и Patriot, а также перечень уничтоженных вражеских целей.

Напомним

За сутки Силы обороны ликвидировали 600 захватчиков и сбили вертолет.