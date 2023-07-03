В Гааге открывают Международный центр по расследованию российского вторжения в Украину

КИЕВ. 3 июля. УНН. Сегодня, 3 июля, в Гааге официально открывается Международный центр судебного преследования за преступления агрессии россии против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

В состав Международного центра судебного преследования за преступления агрессии (ICPA) войдут прокуроры из Украины, Европейского Союза, США и Международного уголовного суда (МУС).

Как отмечает AFP, Центр должен провести расследование и собрать доказательства преступлений российской агрессии. Это должно стать промежуточным шагом перед созданием специального трибунала, который мог бы привлечь к ответственности кремлевских чиновников за развязывание войны в Украине.

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О необходимости создания Международного центра по расследованию российского вторжения было заявлено в марте этого года.

Сегодня по случаю открытия Центра состоится пресс-конференция, в которой примут участие

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, прокурор МУС Карим Хан, помощник генерального прокурора США Кеннет Полите и комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

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