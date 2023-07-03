После очередного резонанса с работником ТЦК в Минобороны пообещали "жесткую реакцию"

КИЕВ. 3 июля. УНН. В Минобороны заверили в своей жесткой реакции на любые случаи позорного поведения со стороны офицеров ТЦК и СП, и привлечении виновных к строгой ответственности, пишет УНН с ссылкой на первого заместителя министра обороны Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Детали

В средствах массовой информации и социальных сетях распространена информация об отдельных случаях недостойного поведения военнослужащих из состава территориального центра комплектования и социальной поддержки по отношению к гражданам Украины. В рамках проверки работы структуры органов местного военного управления во всех регионах Украины готовы реагировать на каждый подобный инцидент, отмечается в сообщении генерал-лейтенанта.

Цитата

"Подчеркну, что все случаи, которые позорят высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции. По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные — привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству", - отметил Павлюк.

Генерал-лейтенант обратился к гражданам, которые сталкивались с проблемами во взаимодействии с уполномоченными лицами ТЦК и СП, с просьбой присылать сведения о таких случаях по этим контактам:

по номеру 0 800 31 01 79;

на электронную почту [email protected];

на чат-бот в телеграм

Дополнения

По информации соцсетей и СМИ, в конце июня в Ужгороде произошел инцедент с избиением нетрезвым старшим офицером Закарпатского ОТЦК женщины. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, но, по ее словам, в отделе полиции женщина столкнулась с кучей препятствий – в частности ненадлежащим оформлением документов и саботажем со стороны работников. Женщина жалуется, что дело пытаются «спустить на тормоза», а виновник избиения избежит наказания.

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