Во Франции за шестую ночь протестов задержали 157 человек

КИЕВ. 3 июля. УНН. Во Франции в ночь на понедельник задержали 157 человек в связи с протестами после смерти подростка из-за стрельбы полицейского, сообщили в МВД страны, пишет УНН.

Цитата

"Предварительные данные на 7:30 3 июля - 157 арестов", - сообщили в министерстве.

По сообщению, 3 полицейских и жандармов были ранены.

Дополнение

Ночь с воскресенья на понедельник, шестая после смерти подростка Нахеля, застреленного полицейским 27 июня, была гораздо спокойнее предыдущих.