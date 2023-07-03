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3 июля 2023, 10:53 • Юлия Шрамко • 10530
Во Франции за шестую ночь протестов задержали 157 человек
КИЕВ. 3 июля. УНН. Во Франции в ночь на понедельник задержали 157 человек в связи с протестами после смерти подростка из-за стрельбы полицейского, сообщили в МВД страны, пишет УНН.
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"Предварительные данные на 7:30 3 июля - 157 арестов", - сообщили в министерстве.
По сообщению, 3 полицейских и жандармов были ранены.
Дополнение
Ночь с воскресенья на понедельник, шестая после смерти подростка Нахеля, застреленного полицейским 27 июня, была гораздо спокойнее предыдущих.
Источник: УНН
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