Бизнес третий месяц подряд позитивно оценивает свои перспективы - НБУ

КИЕВ. 3 июля. УНН. Бизнес третий месяц подряд положительно оценил результаты и перспективы своей деятельности. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса НБУ по индексу ожиданий деловой активности, пишет УНН.

Детали

"Бизнес, адаптировавшись к сложным условиям полномасштабной войны, третий месяц подряд положительно оценил текущие результаты своей деятельности", - говорится в сообщении.

Как указано, в июне этот индекс остался выше нейтрального уровня, повысившись до 50,8 по сравнению с 50,5 в мае. Этому, как объясняют в НБУ, способствовали снижение темпов роста затрат на сырье и энергию, постепенное налаживание производственных и логистических цепей, улучшение инфляционных и курсовых ожиданий и оживление внутреннего спроса.

Как сообщается, предприятия строительства имели самые оптимистичные оценки благодаря благоприятным погодным условиям, потребности в расширении западной логистики, строительстве и восстановлении дорог.

Предприятия торговли в четвертый раз подряд предоставили положительные оценки благодаря устойчивым потребительским настроениям, увеличению предложения товаров и замедлению темпов инфляции.

Предприятия промышленности улучшили оценки благодаря снижению темпов роста затрат на сырье и энергию, восстановлению производственных и логистических цепей, замедлению темпов инфляции.

Предприятия сферы услуг второй месяц подряд единственные среди других секторов сохранили негативные оценки относительно своих экономических перспектив, учитывая низкую платежеспособность населения, слабый спрос и проблемы с логистикой, отметили в Нацбанке.

Большинство предприятий, участвующих в опросах, и в дальнейшем сохраняют высокие ожидания относительно подорожания собственной продукции/услуг.

В то же время оценки относительно занятости были неоднородными. Респонденты сфер строительства и услуг впервые за долгое время ожидали увеличения общей численности работников, тогда как предприятия промышленности и торговли – - уменьшения.

Справочно

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 22 июня 2023 года. В опросе приняло участие 491 предприятие.