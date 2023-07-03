армия рф пытается вернуться на позиции возле Антоновского моста - Гуменюк

КИЕВ. 3 июля. УНН. российские оккупанты не оставляют попыток вернуться на свои позиции возле Антоновского моста. Там продолжается контрбатарейная борьба. Об этом сообщает пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

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"Вражеские позиции мы зачищаем. Враг с удивительным упрямством возвращается на них и пытается развернуть снова, потому что им надо выполнять их приказ и сымитировать хоть какую-то бурную деятельность, которую они не могут продемонстрировать, например, на Запорожском и восточном направлении", - заявила Гуменюк.

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Гуменюк подчеркнула, что украинские воины продолжают работу по зачистке территории контрбатарейным способом.

«Враг оказывает сопротивление достаточно мощное и даже количество обстрелов пытается увеличить», - сказала Гуменюк.

По ее словам, за минувшие сутки на территории возле Антоновского моста было почти 50 обстрелов, а ночью около -40. Враг также снова применяет авиацию, управляемые авиабомбы за прошедшие сутки уже были направлены и на сам Херсон, рассказала Гуменюк.

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