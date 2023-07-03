За дело об избиении женщины в Ужгороде работником ТЦК взялась полиция

КИЕВ. 3 июня. УНН. Правоохранители расследуют дело о нанесении женщине телесных повреждений сотрудником ТЦК в Ужгороде, в полиции готовят материалы для сообщения ему о подозрении, сообщили в МВД Украины в понедельник, пишет УНН.

Цитата

"Полиция проводит досудебное расследование по делу о нанесении женщине телесных повреждений сотрудником ТЦКСП на Закарпатье", - указали в МВД.

Детали

Как сообщается, еще 25 июня в полиции получили сообщение о том, что на одной из улиц Ужгорода неизвестный мужчина совершил конфликт с военнослужащим и его женой. Злоумышленник нанес телесные повреждения женщине, после чего скрылся с места происшествия.

"Сотрудники полиции установили, что нападавшим является 55-летний местный житель, работник ТЦКСП. Его разыскали и доставили в районное управление полиции. Установлено, что фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения", - указали в МВД.

Как отмечается, "в полиции готовят материалы для сообщения ему о подозрении".

Сведения по факту совершения уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией ч. 1 ст. 125 УКУ.

"Сейчас по делу проводятся необходимые следственные действия. Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Дополнение

По информации соцсетей и СМИ, в конце июня в Ужгороде произошел инцидент с избиением нетрезвым старшим офицером Закарпатского ОТЦК женщины. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

В Минобороны после очередного резонанса заверили в своей жесткой реакции на любые случаи позорного поведения со стороны офицеров ТЦК и СП и привлечении виновных к строгой ответственности.