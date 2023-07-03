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Британская полиция получила больше полномочий против демонстрантов

Британская полиция получила больше полномочий против демонстрантов

КИЕВ. 3 июля. УНН. В Великобритании активистов, которые блокируют стойки или дороги, создавая препятствия для автомобилистов, полиция теперь имеет право принудительно перемещать в рамках борьбы с "подрывом со стороны эгоистического меньшинства", передает УНН со ссылкой на Еuronews.

Детали

В Великобритании вступили в силу новые и расширенные полномочия полиции, включая меры, направленные против активистов, которые своими протестами блокируют движение транспорта и крупные строительные работы.

Власти неоднократно осуждали экологические группы, в частности Just Stop Oil и Extinction Rebellion, которые пытаются привлечь внимание общественности к актуальности проблемы изменения климата, устраивая многочисленные громкие акции протеста на самых оживленных магистралях и дорогах.

Их протесты в последние годы часто вызывали серьезные препятствия для автомобилистов. Отныне полиция имеет право принудительно перемещать статические демонстрации.

Критики утверждают, что ужесточение законов нарушает право на протест, но британские официальные лица говорят, что эти меры необходимы, чтобы остановить "подрыв со стороны эгоистического меньшинства".

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Источник: УНН
Теги: протесты, полиция, Великобритания, активисты
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