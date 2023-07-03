Дефицита электричества нет, непогода оставила без света жителей трех областей - Минэнерго

КИЕВ. 3 июля. УНН. Из-за непогоды остаются без света жители 68 населенных пунктов Киевской, Сумской и Черниговской областей. Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно. Об этом в понедельник сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Детали

В результате грозового шторма, который прошел по стране, без света временно оставались потребители в нескольких областях. В частности, в Днепропетровской области обесточивались 28 населенных пунктов, без света оставались почти 12 тыс. потребителей. Сейчас почти все восстановлены.

Остаются обесточенными из-за непогоды в Киевской области – 34, в Сумской – 18, в Черниговской – 16 населенных пунктов.

Из-за обстрелов обесточена часть потребителей в Запорожской, Донецкой, Херсонской, Сумской и Черниговской областях. В Харьковской области из-за обстрелов остались без света более 9 тыс. потребителей.

Также в Донецкой области обесточена шахта, ведутся восстановительные работы.

Из-за технологических нарушений обесточены более 1 тыс. потребителей в Одесской области.

«Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет», - говорится в сообщении.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

В Херсоне без света остаются 13 тысяч потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Ситуация на ЗАЭС

Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 16,56 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, отметили в Минэнерго.

Экспорт/Импорт

Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 4 989 МВт*ч. Экспорт отсутствует.