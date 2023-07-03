Новости: Война
3 июля 2023, 11:19 • Юлия Шрамко • 27525
Мэр Сум заявил о работе ПВО
КИЕВ. 3 июля. УНН. Сумской городской голова Александр Лысенко в понедельник сообщил о работе ПВО в регионе, пишет УНН.
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"Работает ПВО", - сообщил Лысенко в Telegram и призвал сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.
Перед этим "Суспільне" сообщало о слышимых в Сумах взрывах.
По данным ВС ВСУ, в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях есть "вероятность применения врагом ударных БПЛА".
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Украинские военные сбили 13 вражеских дронов из 17, атаковавших ночью.
Источник: УНН
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