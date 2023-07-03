Мэр Сум заявил о работе ПВО

КИЕВ. 3 июля. УНН. Сумской городской голова Александр Лысенко в понедельник сообщил о работе ПВО в регионе, пишет УНН.

Детали

"Работает ПВО", - сообщил Лысенко в Telegram и призвал сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

Перед этим "Суспільне" сообщало о слышимых в Сумах взрывах.

По данным ВС ВСУ, в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях есть "вероятность применения врагом ударных БПЛА".

Дополнение

Украинские военные сбили 13 вражеских дронов из 17, атаковавших ночью.