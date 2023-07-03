В Новой Каховке оккупанты после схода воды возобновляют боевые позиции - мэр

КИЕВ. 3 июля. УНН. Российские оккупанты во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области возобновляют боевые позиции после схода воды в результате подрыва плотины Каховской ГЭС. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил мэр Владимир Коваленко, передает УНН.

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"Вода полностью отошла. Враг возобновил свои так называемые боевые позиции на берегу. Опять выставили по городу, как народ называет их "туалеты", бетонные сооружения с прорезями для стрельбы. В береговую зону никого не допускают", - рассказал мэр.

Детали

Он отметил, что в самом городе оккупанты расположили свои войска на проспекте Днепровском, а также разместили пулеметные точки на вторых и третьих этажах. По словам Коваленко, российских военных в Новой Каховке "достаточно много". Ежедневно, в том числе в ночь на 3 июля, враг вел хаотичные стрельбы, добавил мэр.

"Время от времени из лесного массива, который находится почти посередине города, по улице Соборная, ведутся стрельбы в наши два населенных пункта на правом берегу - Веселое и Казацкое. То есть, враг никуда из города не ушел, как раз наоборот - их численность, присутствие личного состава, стало больше", - подытожил Коваленко.

Напомним

16 июня росСМИ сообщали, что в Новой Каховке шли бои.