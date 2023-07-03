фсб россии заявила, что на аксенова якобы планировалось нападение - росСМИ

КИЕВ. 3 июля. УНН. фсб россии заявила о пресечении попытки «покушения» на так называемого "главу" оккупированного Крыма сергея аксенова. Как пишут российские СМИ, нападение планировал россиянин, которого якобы завербовала СБУ, пишет УНН.

Детали

По данным фсб, задержанный 1988 года рождения. Он якобы прошел на территории Украины "курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе - обучение минно-взрывному делу".

В сообщении российской службы говорится, что в июне 2023 года, "агент иностранной спецслужбы" прибыл в Крым и начал подготовку к теракту. Он якобы планировал взорвать автомобиль Сергея Аксенова.

"Однако довести преступное намерение до конца подрывник не успел, поскольку при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан", - заявили в фсб.

Напомним

В июне 2021 года Украина завершила расследование по оккупации Крыма и государственной измене, совершенной восемью бывшими высокопоставленными чиновниками Автономной Республики Крым.

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