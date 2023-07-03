Нейтральная Австрия присоединится к европейской инициативе по защите неба

КИЕВ. 3 июля. УНН. Правительство Австрии хочет, чтобы страна присоединилась к инициативе European Sky Shield, созданной Германией группе по защите неба, что вызвало обвинения со стороны ультраправых в том, что этот шаг нарушает военный нейтралитет страны, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

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«Ситуация угрозы резко обострилась из-за агрессивной войны россии против Украины. Поэтому Австрия присоединится к европейской инициативе противовоздушной обороны Sky Shield», - заявил Нехаммер в субботу.

Детали

В Минобороны страны сообщили, что в настоящее время ведутся переговоры о присоединении.

Инициатива состоит из 17 европейских стран НАТО, за исключением Франции, и направлена на устранение брешей в европейской противовоздушной обороне для защиты от беспилотных летательных аппаратов и ракет, запускаемых из россии. Австрия станет тут первой страной, не входящей в НАТО.

Запланированное присоединение к "Небесному щиту" - это "разрушительное решение в отношении политики нейтралитета", раскритиковал в воскресенье крайне правый глава FPÖ Герберт Кикль, заявивший, что это решение делает недействительным разрекламированный нейтралитет страны.

"Нехаммер и Ко приносят в жертву нейтралитет на алтарь НАТО", - сказал Кикл, чья исторически дружественная россии партия рассчитывает победить на предстоящих выборах 2024 года и набирает около 30% голосов.

Вена утверждает, что заявка на присоединение к небесному щиту отвечает нейтралитету страны.

"Небесный щит" - это не инициатива НАТО или вступление в военный союз, а всего лишь "сотрудничество ряда государств", заявил в воскресенье министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Он добавил, что "объединение и совместное использование" военного потенциала означает соблюдение нейтралитета.

Дополнение

Австрия не является членом НАТО и известна тем, что призывает других уважать стандарты нейтральной страны.