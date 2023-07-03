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На Сицилии археологи нашли древнегреческий алтарь

На Сицилии археологи нашли древнегреческий алтарь

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КИЕВ. 3 июля. УНН. На итальянском острове Сицилия в районе Южного Акрополя археологи во время раскопок обнаружили древнегреческий алтарь для семейного поклонения, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Древнегреческий алтарь для семейного поклонения, возрастом более 2 000 лет, был найден в археологических раскопках Сегеста на итальянском острове Сицилия, сообщили местные власти.

Региональное правительство Сицилии заявило, что алтарь, вероятно, использовали в разгар греческого культурного влияния, незадолго до подъема Римской империи в первом веке до Рождества Христова (до нашей эры).

Он был похоронен на протяжении веков под несколькими сантиметрами земли и растительности в районе Южного Акрополя на участке Сегеста, расположенном в западной части острова.

Дополнения

Недавно украинские археологи во время раскопок в заповеднике "Хортица" обнаружили важный исторический памятник культурного наследия - лодку-однодеревку. Находка возрастом от 300 до 500 лет. 

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Источник: УНН
Теги: Италия, археология, раскопки
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