На Сицилии археологи нашли древнегреческий алтарь

КИЕВ. 3 июля. УНН. На итальянском острове Сицилия в районе Южного Акрополя археологи во время раскопок обнаружили древнегреческий алтарь для семейного поклонения, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Древнегреческий алтарь для семейного поклонения, возрастом более 2 000 лет, был найден в археологических раскопках Сегеста на итальянском острове Сицилия, сообщили местные власти.

Региональное правительство Сицилии заявило, что алтарь, вероятно, использовали в разгар греческого культурного влияния, незадолго до подъема Римской империи в первом веке до Рождества Христова (до нашей эры).

Он был похоронен на протяжении веков под несколькими сантиметрами земли и растительности в районе Южного Акрополя на участке Сегеста, расположенном в западной части острова.

Дополнения

Недавно украинские археологи во время раскопок в заповеднике "Хортица" обнаружили важный исторический памятник культурного наследия - лодку-однодеревку. Находка возрастом от 300 до 500 лет.

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