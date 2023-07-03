Псевдоним "Котигорошко": экс-главу крымского СБУ Кулинича будут судить за госизмену

КИЕВ. 3 июля. УНН. СБУ и ГБР передали в суд акт о государственной измене и других преступлениях бывшего главы Главного управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, который, по версии следствия, действовал в пользу страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Олег Кулинич был задержан в результате спецоперации СБУ и ГБР в июле 2022 года. С тех пор фигурант находится под стражей. На момент задержания Кулинич занимал должность действующего офицера по особым поручениям группы помощников и консультантов руководства СБУ.

По данным следствия, обвиняемый работал на фсб рф и получил оперативный псевдоним «Котигорошко». Его деятельность курировал так называемый «политический офис» в москве, который организовали по заданию российской спецслужбы экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович и бывший глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев, указали в спецслужбе.

По версии следствия, еще до начала полномасштабного вторжения рф Олег Кулинич шпионил в пользу страны-агрессора, занимался расстановкой «своих людей» в правоохранительных органах Украины и подстрекал граждан к государственной измене. Заранее зная о планах вооруженных сил рф напасть с оккупированной территории Крыма на материковую часть Украины, по данным СБУ, подозреваемый умышленно скрыл эту важнейшую информацию от руководства и запретил информировать по этому поводу центральное управление СБУ. В первые часы вторжения, отметили в спецслужбе, он сознательно блокировал любые попытки подчиненных информировать руководство СБУ и общество о реальной ситуации в регионе, не приняв никаких мер для защиты государственного суверенитета.

Ему инкриминируется участие в преступной организации, государственная измена, самовольное оставление места службы военнослужащим, завладение оружием и боевыми припасами, незаконное хранение огнестрельного оружия.

Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

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