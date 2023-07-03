Зеленский поздравил воинов-зенитчиков с профессиональным праздником и поделился фото противовоздушных сил

КИЕВ. 3 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в День Зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ поздравил защитников неба и поделился фотографиями, передает УНН.

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"День Зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ. День тех, кто защищает наше небо, спасает сотни жизней украинцев, ежедневно и еженощно оберегает наших людей, наши города и села от вражеских атак. Ваша работа вдохновляет, ваш профессионализм и меткость не оставляют оккупантам ни единого шанса. Спасибо за то, что держите наше небо, за каждую пораженную цель, за каждую спасенную жизнь! Слава Зенитным ракетным войскам! Слава Украине!", - написал Президент.

Дополнение

Украинские военные сбили вражеских 13 дронов, атаковавших ночью. Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

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