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Силы обороны "отминусовали" еще один российский ударный вертолет Ка-52

Силы обороны "отминусовали" еще один российский ударный вертолет Ка-52

КИЕВ. 3 июля. УНН. Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили еще один российский ударный вертолет Ка-52, сообщил в понедельник командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.

Цитата

"Подразделения ПВО на Таврическом направлении сбили российский ударный вертолет Ка-52", - написал Тарнавский в Telegram.

Детали

Как сообщили в Военно-морских силах ВСУ, "на Бердянском направлении противотанкисты бригады из ПТРК "Джавелин" сожгли дорогостоящий российский ударный вертолет ка-52, известный как "Аллигатор".

Напомним

За сутки Силы обороны ликвидировали 600 захватчиков и сбили вертолет.

Источник: УНН
Теги: война, Воздушные силы ВСУ
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