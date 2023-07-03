Силы обороны "отминусовали" еще один российский ударный вертолет Ка-52

КИЕВ. 3 июля. УНН. Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили еще один российский ударный вертолет Ка-52, сообщил в понедельник командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.

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"Подразделения ПВО на Таврическом направлении сбили российский ударный вертолет Ка-52", - написал Тарнавский в Telegram.

Детали

Как сообщили в Военно-морских силах ВСУ, "на Бердянском направлении противотанкисты бригады из ПТРК "Джавелин" сожгли дорогостоящий российский ударный вертолет ка-52, известный как "Аллигатор".

Напомним

За сутки Силы обороны ликвидировали 600 захватчиков и сбили вертолет.