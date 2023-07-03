россия перед так называемыми "выборами" на ВОТ поспешно нанимает правоохранителей - Маляр

КИЕВ. 3 июля. УНН. российские оккупанты в ускоренном порядке укомплектовывают органы внутренних дел на временно оккупированных территориях перед незаконными так называемыми «выборами», которые планируют провести в сентябре. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.

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«кремль поспешно ускоряет комплектование вакантных должностей в структурных подразделениях оккупационных органов внутренних дел на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Причина такой спешки - необходимость обеспечить полицейским сопровождением проведение так называемых выборов на временно оккупированных территориях в рамках «Единого дня голосования» в сентябре», - написала Маляр.

Она отметила, что проведение оккупантом так называемых «выборов» на временно оккупированных территориях является нарушением норм международного права. Их результаты не будут означать ничего, кроме состава преступления организаторов и исполнителей.

Напомним

В россии назначили "выборы" депутатов городских советов и представительных органов муниципальных образований в четырех оккупированных областях Украины.



Европейский Союз осудил намерения россии провести в сентябре "выборы" и заявляет, что у рф нет законных оснований для подобных действий.



