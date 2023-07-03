Украина внесла Unilever в перечень международных спонсоров войны

КИЕВ. 3 июля. УНН. НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Lipton, Axe, Dove и многих других известных брендов — британскую корпорацию Unilever, сообщает пресс-служба НАПК, пишет УНН.

Детали

В НАПК заявляют, что после развертывания полномасштабной войны россии в Украине, Unilever пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в рф, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Компания заявляла, что их позиция не изменилась относительно ведения бизнеса в рф, однако до сих пор не закрыли свои офисы в россии, а предприятия в омске, екатеринбурге, санкт-петербурге и туле продолжают свою работу.

За год войны прибыль Unilever Russia удвоилась с 4,8 млрд рублей (€56 млн) в 2021 году до более 9,2 млрд рублей (€108 млн) в прошлом году.

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«Unilever не может выступать против войны, параллельно содействуя военной машине путина. Мы внесли эту компанию в перечень Международных спонсоров войны, поскольку их сотни миллионов налоговых взносов в бюджет рф помогают финансировать войну против Украины. Unilever имеет нового генерального директора — Хайна Шумахера, следовательно, им нужен новый старт, потому что они должны соответствовать ценностям прав человека. Unilever должен покинуть россию сейчас или история запомнит ее соучастие в этой войне», — подчеркнул председатель НАПК Александр Новиков.

Добавим

Компания Unilever является одним из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Ей принадлежат более 400 брендов, продукция выпускается на 280 предприятиях. Среди самых известных - Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чистая Линия и другие.

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