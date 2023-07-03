"Мы едины и Украина у нас одна": при содействии "МХП-Громаде" в столице состоялся благотворительный концерт

КИЕВ. 3 июля. УНН. На днях в Киеве при содействии благотворительного фонда «МХП-Громаде» состоялся благотворительный концерт «Мы едины и Украина у нас одна». Об этом сообщает пресс-служба «МХП - Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов», передает УНН.

Детали

Мероприятие прошло в Международном центре культуры и искусств.

«Работники МЗВКК, МХП-«Легко» и отдела культуры Мироновской громады «Мироновский базовый дом культуры» в очередной раз стали благотворителями, ведь кроме того, что слушали песни известных украинских артистов, так еще и донатили», - говорится в сообщении.

Благотворительный проект организовали, чтобы собрать средства для Вооруженных Сил Украины: приобрести необходимые дроны, планшеты для ARMOR (баллистический калькулятор, металлоискатели для взрывотехников - ред.)

В рамках концерта выступали Нина Матвиенко, Наталья Бучинская, Дмитрий Андриец, Петр Черный, Тоня Матвиенко, Камалия, Екатерина Бужинская, Михаил Грицкан, Илона Савицкая.

«Обычно мы в роли артистов на сцене, но на этот раз мы были в роли зрителей, поэтому можем уверенно сказать, что культурный фронт большой сильный и имеет возможность, как еще одна армия Украины, помогать и приобщаться к благотворительности, ведь понимаем все вызовы современности.

Спасибо МХП за возможность получить культурное удовольствие и стать частью вклада в Победу», - прокомментировала художественный руководитель Народного ансамбля песни и танца «Чернобривец» Людмила Голубенко.

Напомним, «МХП-Громаде» стал победителем конкурса «Благотворительная Украина-2022».

Справка

«МХП-Громаде» - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.