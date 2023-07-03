Власти Чехии расследуют деятельность пропагандистского российского культурного центра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Чешские власти расследуют деятельность российского культурного центра, которым руководит московское государственное агентство. Центр занимался переводом речей диктатора владимира путина и официальных пропагандистских материалов кремля на чешский язык. Учреждение имеет дипломатический статус и насчитывает около десяти сотрудников, передает УНН со ссылкой на Еuractiv.



Детали

Чешские власти расследуют деятельность российского культурного центра, которым руководит подсанкционное московское государственное учреждение "россотрудничество", но который все еще работает в Чехии, сообщает Чешское телевидение. российский культурный центр, также известный как "русский дом", расположен в Праге и хорошо известен тем, что имеет переведенную на чешский язык брошюру с антиукраинской тематикой.

Хотя здание открывается только несколько раз в месяц для проведения запланированных мероприятий, а в остальное время закрыто для посетителей, центр ведет активную деятельность на веб-сайтах и в социальных сетях. Недавно он распространил речь российского диктатора владимира путина, в которой тот говорил о том, что россия сегодня ведет тяжелейшую битву за свое будущее и отражает агрессию неонацистов и их хозяев.

По данным национального вещателя, чешские власти, в том числе спецслужбы, следят за деятельностью центра. Они также изучают возможность внесения центра в национальный санкционный список. В списке пока только три имени: патриарх кирилл, олигарх владимир евтушенко и его сын феликс евтушенко.

По оценкам, в центре работает около десятка человек, все с дипломатическим статусом, но они не желают рассказывать о своей деятельности общественности. Хотя некоторые европейские страны, включая Германию и Финляндию, расследовали деятельность центров в своих странах, их дипломатический статус делает это проблематичным.

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