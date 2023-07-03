Воздушные силы: предварительно, враг атаковал Сумскую область дронами типа "Shahed"

КИЕВ. 3 июля. УНН. Российские оккупанты в понедельник, 3 июля, совершили атаку по Сумской и других областях беспилотниками. По предварительной информации, враг применял дроны иранского производства типа "Shahed", сообщил во время брифинга представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

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"Были сообщения об угрозе применения БпЛА. Так и произошло. И Сумская область, и другие были под нападением вражеских беспилотников, вероятно, типа "Shahed". Более подробную информацию о работе противовоздушной обороны и прочее предоставим позже", - сказал Игнат.

Дополнение

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях есть "вероятность применения врагом ударных БпЛА".

Городской голова Сум Александр Лысенко сообщил о работе ПВО в регионе.

Напомним

В ночь на 3 июля украинские бойцы сбили вражеских 13 дронов.