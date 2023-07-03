Повышение тарифов на воду отменили

КИЕВ. 3 июля. УНН. НКРЭКУ отменила повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод, которое должно было заработать с 1 июля, сообщили в регуляторе в понедельник, пишет УНН.

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"НКРЭКУ во время своего внеочередного заседания отменила решение от 29.06.2023 по корректировке тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод", - сообщили в регуляторе.

Детали

"Верховный Главнокомандующий в период военного положения высказался против решения о пересмотре тарифов на водоснабжение и водоотвод, что является самодостаточным основанием для отмены принятого регулятором решения. Кроме этого, Премьер-министр Украины отметил необходимость проведения консультаций относительно такого решения. В связи с этим предлагаю отменить постановления от 29 июня 2023 года в соответствии с перечнем, который обнародован в проекте решения", - отметил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский.

Сейчас же начинаются консультации относительно того, как покрыть расходы водоканалов.

"Регулятор начинает консультации с КМУ и всеми заинтересованными сторонами для выработки справедливого социального решения, которое сможет обеспечить дополнительные финансовые ресурсы из Госбюджета или другие компенсаторные механизмы для покрытия расходов водоканалов", - указали в НКРЭКУ.

Дополнение

Согласно решению, которое отменили, тарифы на услуги 34 водоканалов с 1 июля 2023 года должны были вырасти в среднем на 32%.