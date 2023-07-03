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Чтобы пополнить карту через терминал с 1 августа необходимо будет получить код на телефон - НБУ

Чтобы пополнить карту через терминал с 1 августа необходимо будет получить код на телефон - НБУ

КИЕВ. 3 июля. УНН. С 1 августа при внесении наличных через терминалы у плательщика будут требовать ввести номер мобильного телефона. Такие нормы предусмотрены постановлениями правления Нацбанка № 90 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" и № 89 "О внесении изменений в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине". Об этом пишет УНН со ссылкой на тексты документов.

Детали

При осуществлении наличных операций с использованием платежных устройств, в частности через терминалы, с 1 августа добавляются реквизиты к квитанциям, где будет указываться мобильный номер телефона плательщика.

В связи с этим для зачисления денег на счет плательщик при осуществлении такой операции через терминал должен будет:

  • ввести номер своего мобильного телефона на экране терминала;
  • получить на этот номер одноразовый пароль;
  • ввести на экране терминала одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;
  • получить квитанцию.

Дополнение

Эти требования касаются операций по внесению наличных для их зачисления на счета с помощью терминалов. Впрочем они не распространяются на такие популярные платежи, осуществляемые через терминалы, как:

  • оплата коммунальных платежей; 
  • оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные)
  • оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);
  • оплата маршрутных пассажирских перевозок;
  • пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;
  • уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

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Источник: УНН
Теги: НБУ, банк, деньги, терминал
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