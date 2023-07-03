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В центре Токио прогремел взрыв: четверо пострадавших

В центре Токио прогремел взрыв: четверо пострадавших

КИЕВ. 3 июля. УНН. В понедельник в одном из зданий в центре Токио произошел взрыв. Инциндент случился в деловом и роважальном районе города вблизи железнодорожной станции Симбаси. Об этом сообщает Nhk, пишет УНН.

Детали

По данным издания, происшествие случилось в 15:15 по местному времени в баре на втором этаже здания. Взрывом выбило окна и разбросало обломки здания по улице.

Работники заведения сообщили полиции, что взорвалось когда менеджер бара зажег зажигалку в зоне для курения. Некоторые свидетели происшествия говорят, что перед взрывом слышали запах газа, отмечает издание.

Сообщается, что бар как раз готовился к открытию на вечер. Согласно его веб-сайту, он открыт с 16:00 до 2 часов ночи.

В полиции сообщают, что четыре человека получили незначительные травмы, трое находятся в сознании. Двое – работники ресторана, где менеджер в возрасте 50 лет и сотрудница в возрасте 50 лет, и двое прохожих.

В настоящее время на месте работают 32 пожарные машины. Столичная полиция Токио проводит расследование и с’выясняет причину пожара.

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Источник: УНН
Теги: Япония, взрывы
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