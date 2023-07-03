В лесополосе в Киевской области нашли тело несовершеннолетней, полиция говорит о самоубийстве

КИЕВ. 3 июля. УНН. В лесополосе в Василькове в Киевской области нашли тело несовершеннолетней девушки. По обнародованным в понедельник данным полиции Киевской области, она совершила самоубийство, пишет УНН.

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"Совершила самоубийство. Сегодня, около 3 часов, в отдаленной лесополосе города Васильков, было обнаружено тело несовершеннолетней девушки", - сообщили в полиции Киевской области в Telegram.

Как сообщается, сейчас правоохранители области устанавливают все обстоятельства происшествия.

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